Kendi meclis üyeleri CHP’li başkana kazan kaldırdı

İzmir'in Konak belediye meclisinde isyan çıktı. CHP'li 15 meclis üyesi CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun uygulamalarını ve aldığı kararları protesto ederek Ekim ayı meclis toplantısına katılmadı. Meclis toplantısı öncesi CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun belediye meclis üyelerini ikna çabaları da sonuç getirmedi. İsyan bayrağını çeken meclis üyeleri adına açıklama yapan Cemal Küpeli, "Başkanımızın antidemokratik davranış biçimleri bizi bu noktaya getirdi. Onlarca belediye başkanı gördüm, bu kadar film görmedim. Bu yaşananlar içimize sinmiyor" dedi.