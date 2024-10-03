Körfez temizlendi şimdi sıra sporda

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye'ye örnek olacak spor tesisleri projelerinden biri olan Başiskele Su Sporları Merkezi'ni ve Körfez Yelken Kulübü hizmet binasını inceledi. Tesisler, Kocaeli'nin denizle bütünleşme ve su sporları merkezi vizyonuna önemli katkı sağlayacak. Başkan Büyükakın, bu tür projelerin kentin su sporları potansiyelini daha fazla canlandıracağını belirtti. Başkan Büyükakın'ın incelemelerine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti ilçe başkanları Nurettin Okutan ile Mustafa Koral ve teknik ekipler de katıldı.Başkan Büyükakın, Körfez bölgesini bir su sporları merkezi yapma vizyonunu vurgulayarak, "Geçmişte yelken ve kürek sporlarında başarılı kulüplerimiz vardı ancak tesis ve ilgi yetersizliği nedeniyle gerileme yaşanmıştı. Yeni projelerle bu sporları yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Körfez Yarımca Yelken Kulübü ve Başiskele Su Sporları Merkezi, bu konuda önemli adımlar. Yakın zamanda Darıca'da da benzer bir tesis hayata geçireceğiz. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki Kocaeli Su Sporlarında yeni merkezlere kavuşuyor" dedi.Toplam 2 bin 129 metrekare alanda yapımı süren Başiskele Su Sporları Merkezi, sporcuların eğitim ve antrenman sonrası kullanabilecekleri sosyal alanlar, idari birimler, yelken ve kayık depolama alanlarıyla donatılacak. Körfez Yarımca Yelken Kulübü'nde de çalışmalar son aşamaya geldi. Üç katlı olarak inşa edilen tesiste seramik ve mermer kaplama işlemleri tamamlanmış durumda. Bina bünyesinde kondisyon salonu, hakem odası, derslik, bakımhane ve yönetim odaları gibi birimler bulunuyor. Bu projelerle Kocaeli, yelken ve kürek sporlarına uygun alanlar sunarak, Türkiye'nin su sporları merkezlerinden biri olma yolunda önemli adımlar atıyor.