Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı Lübnan'da düzenlediği saldırıda öldürmesinin yankıları sürerken, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'den çarpıcı bir açıklama geldi. ABD basınına konuşan Buhabib, Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmeden birkaç gün önce 21 günlük ateşkes teklifini kabul ettiğini söyledi. Bu süreçte Lübnan'ın Hizbullah yönetimi ile temas kurduğunu belirten Buhabib, ateşkeş teklifine ithafen "O (Nasrallah) kabul etti, o kabul etti" ifadelerini kullandı. "Tamamen anlaşmıştık. Lübnan, Hizbullah'a danışarak ateşkesi kabul etti.





Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri Hizbullah'a danıştı ve biz de durumu Amerikalılara ve Fransızlara bildirdik" diyen Buhabib, "Onlar da bize İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun her iki başkan (Joe Biden ve Emmanuel Macron) öncülüğünde yayınlanan bildiriye katıldığını söylediler" şeklinde konuştu. Ancak Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından sürecin kesintiye uğradığını belirten Buhabib, "Bize Netanyahu'nun bu konuda mutabık olduğunu söylediler ve biz de Hizbullah'ın onayını aldık. Ancak o zamandan bu yana neler olduğunu biliyorsunuz" diye konuştu.



21 GÜNLÜK ATEŞKES ÇAĞRISI YAPILMIŞTI



ABD ve Fransa'nın öncülüğünde bir araya gelen 8 ülke ile Avrupa Birliği, geçtiğimiz ay yayınladıkları ortak bildiride İsrail-Hizbullah arasında 21 günlük "geçici ateşkes" çağrısı yapmıştı. Bölgede tansiyonun giderek yükseldiği belirtilen bildiride, "Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşananlar tolere edilemez ve kabul edilemez daha geniş bir bölgesel gerilim riski teşkil ediyor" uyarısında bulunulmuştu. Diplomasinin çatışmanın tırmandığı bir ortamda başarıya ulaşamayacağı belirtilen bildiride, "Bu nedenle diplomasiye alan sağlamak amacıyla Lübnan-İsrail sınırında derhal 21 günlük bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.



NASRALLAH İSRAİL SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ateşkes çağrılarına yanıt vermeyen İsrail ise, 27 Eylül Cuma akşamı Lübnan'ın Dahiye bölgesinde bulunan Hizbullah ana karargahına yönelik saldırı düzenlemişti. Saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı.