MSB: İsrail bölgesel istikrarı tehdit etmeyi sürdürmektedir!

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE: SON 1 HAFTADA 58 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB'den yapılan haftalık bilgilendirme şöyle: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; "kaynağında, sürekli ve kapsamlı" olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla; son bir haftada 58 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.107 (Irak 1.087 / Suriye: 1.020) olmuştur. Bu vesileyle dün (2 Ekim) Ağrı'da meydana gelen araç kazası sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.

HUDUT GÜVENLİĞİ: 463 ŞAHIS YAKALANDI

Tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle dünya standartlarında güvenliği sağlanan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 463 şahıs yakalanmıştır. 930 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 12'si terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11.339'a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 79.635 olmuştur.

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ GERGİNLİK

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail'in Lübnan'a saldırısı sonrası İran'ın da İsrail'i füzelerle vurması üzerine oluşan gerginliğin bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimaliyle ilgili sorulara şu yanıtları verdi:

"Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi ile değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz.

İsrail'in insanlık dışı ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları uluslararası güvenliği, küresel ve bölgesel istikrarı tehdit etmeyi sürdürmektedir. Gelinen durum; İsrail saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmayacağı, bölge geneline yayılacağı endişemizin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir."

LÜBNAN'DAN TAHLİYE DURUMU

Bakanlık kaynakları, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliye edilip edilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Daha önce birçok tahliye harekâtını başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Hali hazırda Lübnan'da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Tahliyenin başlaması durumunda gerekli bilgilendirme devletimizin ilgili kurumları tarafından yapılacaktır."

RAMSTEIN FLAG-2024 TATBİKATI

Bakanlık kaynakları, TSK'nın Yunanistan'da gerçekleştirilen Ramstein Flag-2024 Tatbikatı'na katılmaktan vazgeçtiğine dair haberler için "30 Eylül -11 Ekim 2024 tarihleri arasında, Yunanistan'da 13 NATO üyesi ülkenin katılımıyla Ramstein Flag-2024 Tatbikatı icra edilmektedir. Yunanistan'ın hazırladığı tatbikat planlama dokümanında FIR (Flight Information Region-Uçuş Malumat Bölgesi) hattını kendi hükümranlık alanı şeklinde gösterip uçuş planı talep etmesi üzerine gerekli girişimlerde bulunulmuş, NATO makamlarınca olumlu yaklaşım sergilenmesine rağmen ev sahibi Yunanistan'ın tutumunda ısrar etmesi nedeniyle tatbikata katılım sağlanmamıştır." dedi.

SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI'NIN GÖSTERİ UÇUŞLARI

Bakanlık kaynakları, Tasarruf Tedbirleri kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün yurtiçi uçuşlarının kısıtlandığı açıklanmasına rağmen neden Adana Teknofest'te Gösteri Uçuşu yaptıklarına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Tasarruf tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetlerimiz tarafından icra edilecek yurtiçi hava gösterileri iptal edilmiştir. Bu yıl Adana'da icra edilen Teknofest'te hava gösterileri yapılması konusunda gençlerimizden gelen yoğun istek ve faaliyetin Akdeniz bölgemizde ilk defa icra edilmesi nedeniyle gençlerimizin havacılık sevgisini arttırmak, TSK personelinin kabiliyetlerini göstermek ve gençlerimizi bu buluşmadan mahrum etmemek için Adana'da

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında icra edilmesi planlanan hava gösterileri Teknofest'te icra edilmiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ise İzmir'de hava gösterisi planlanmıştır."

F-16 VE EUROFIGHTER TEDARİKİ

Bakanlık kaynakları, F-16 ve Eurofighter uçaklarının tedarikinde son duruma ilişkin şunları söyledi:

F-16 tedariğine ilişkin iki ülke arasındaki teknik görüşmeler planlandığı şekilde devam etmektedir. Herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz.