Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş’in cenazesi Çanakkale’ye getirildi

Şehit Burak Geniş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, havalimanında Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gaziler, askeri erkan ve şehit yakınları tarafından karşılandı. Tören sırasında şehidin ailesi büyük bir hüzün yaşarken, protokol üyeleri aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Şehidin cenazesi, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle memleketi Yenice ilçesine götürüldü. Burada, merkez camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş, doğduğu köy olan Aşağıkaraaşık Köyü'nde toprağa verilecek. Törene askeri ve sivil protokolün yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.