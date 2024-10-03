Sinan Ateş cinayetinde karar açıklandı: 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanık hakkında karar açıklandı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, tetikçi Eray Özyağcı, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve keşif yapan Suat Kurt'a 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Selman Bozkurt'a yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'a 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Öte yandan Eray Özyağcı'ya 'Ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 'Tasarlayarak öldürmeye yardım' suçundan 18'er yıl, Mustafa Uzunlar'a aynı suçtan 15 yıl, Alper Atay'a 'Suçluyu kayırma' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi.