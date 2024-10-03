TEKNOFEST gençliği insanlığa nefes olacak

Türkiye'nin teknoloji festivali TEKNOFEST, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda kapılarını 7'den 70'e herkese açtı. Türkiye'nin en dinamik festivalini ziyaret eden vatandaşlar, yerli ve milli teknoloji ürünlerinin önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Açılış konuşması için sahneye gençlerin "Selçuk Abi hoş geldin" sloganlarıyla çıkan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin teknoloji yolculuğunun en önemli duraklarından biri olan TEKNOFEST Akdeniz'i Adana'nın bereketli topraklarında buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bayraktar, "Yapay zekânın kundaktaki bebekleri dahi öldürmek için kullanıldığı bu düzen devam edemez! Biz, TEKNOFEST kuşağı olarak, teknolojinin canavarca kullanımına karşı duracağız.Bu karanlığa, bu adaletsizliğe, bu zulme karşı ses çıkarmaktan vazgeçmeyeceğiz! Herkes sussa, biz gençler susmayacağız. Teknolojiyi pandemide olduğu gibi, insanlığa nefes olabilmek, refahı eşit dağıtmak ve adil bir gelecek inşa etmek için kullanacağız" dedi. Açılış töreninde ilk kez Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi.Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI SİHA ile kol uçuşu yaptı. TB3'ün uçuşu alandakiler tarafından ilgiyle izlenirken, "Gökyüzünün yeni hakimleri", "Semaların yeni aslanları", "Göklerin yeni fatihleri" anonsu yapıldı. Şakirpaşa Havalimanı'nda 10'uncu TEKNOFEST'i gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bayraktar, şunları söyledi: "Bugün bu güzel şehir, bu yiğit ve mert insanların şehri Adana, TEKNOFEST'E ve Türkiye'nin gençliğine sahip çıktı. Şimdiye kadar TEKNOFEST'ten çıkan 150'den fazla girişim, teknoloji şirketi kurdu.Geride kalan 7 yılda, kardeş coğrafyamız Azerbaycan'a kadar uzanan 10 farklı TEKNOFEST'i başarıyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda KKTC, Türk dünyası, dost ve kardeş coğrafyalarda TEKNOFEST düzenleyerek bu hareketi daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Ana teması yapay zekâ olan TEKNOFEST Akdeniz'de, 50 farklı teknoloji yarışmamız bulunuyor. Bu yıl bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık. 2024'te 1 milyon 600 binden fazla genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarımıza başvurdu. 2018'den bu yana yarışmalarımıza başvuru sayısı 4 milyonu buldu.Ne yazık ki bu düzen, barış, adalet ve merhamet etrafında değil; güç, şiddet ve zulüm temelinde şekilleniyor. Gazze'de her gün bebekler, çocuklar ve masum siviller katlediliyor. Dünya bu soykırımı sadece ekranlardan izliyor. Yapay zekânın kundaktaki bebekleri dahi öldürmek için kullanıldığı bu düzen devam edemez. Biz, TEKNOFEST kuşağı olarak, teknolojinin canavarca kullanımına karşı duracağız. Bu karanlığa, bu adaletsizliğe, bu zulme karşı ses çıkarmaktan vazgeçmeyeceğiz! Herkes sussa, biz gençler susmayacağız. Teknolojiyi pandemide olduğu gibi, insanlığa nefes olabilmek, refahı eşit dağıtmak ve adil bir gelecek inşa etmek için kullanacağız. Teknolojiyi insanlığın hizmetine sunmak gibi büyük bir sorumluluğun yükü omuzlarınızda" dedi. TEKNOFEST gençliğinin dünyayı değiştirmeye aday olduğunu kaydeden Bayraktar şöyle devam etti: "Gençlerimizin başarı hikâyelerine zemin hazırlıyor. Memleketimizin geleceğini ve daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz. TEKNOFEST gençleri; önce kendilerini, sonra ailelerini, sonra şehirleri, Türkiye'yi ve dünyayı değiştiriyorlar. Daha adil bir dünya, daha müreffeh ve daha güvenli bir dünya sizlerle kurulacak. Türk milletinin dünyada neler yapabileceğini işte buradaki gençler gösterecek. Hep birlikte dünyanın geleceğini Türkiye'den inşa edeceğiz. Annelerimiz ve babalarımız emin olunuz, TEKNOFEST gençleri sizin gururunuz olacak."TEKNOFEST'in açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Milli Teknoloji Hamlesi heyecanını TEKNOFESTAdana'da zirveye taşıdıklarını belirterek, "100 bin teknogirişim hedefimize giden yolda, geleceğin teknoloji girişimleri burada doğuyor. Bu yarışmalar, Türkiye'nin girişimcilik fabrikası haline geldi. Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye'nin geleceği bu meydanda yazılıyor" dedi.