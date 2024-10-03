TOKİ’den ev alan depremzede: Devletimizden Allah razı olsun

Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından yapımı tamamlanan konutlardan 8 bin 626'sının anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Afet sonrası kentte temeli atılan ve inşası tamamlanan köy tipi evler ile zemin artı 4 ve 5 katlı olarak inşa edilen 11 bin 609 toplu konut, hak sahiplerine teslim edilmek üzere AFAD'a devredildi. AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Tayfun Temur, afetin ardından kent genelinde 28 bin 872'si kentsel, 12 bin 669'u ise kırsal olmak üzere toplam 41 bin 541 konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini ve bunların yapımının sürdüğünü anlattı.Depremde evi ağır hasar alan ve yıkılan, TOKİ'nin Karacasu Mahallesi'ne yaptığı konutlardan ev çıkan Ayşe Ogiş de "Devletimizden Allah razı olsun, yıkılan evimizin yerine TOKİ'den yeni bir ev aldık. Evimizin anahtarını teslim aldım ve evi kontrol etmeye geldim. Güzel bir duygu. Allah, depremde evi yıkılan tüm vatandaşlarımıza nasip etsin inşallah" diye konuştu. AA