Tuzla’da polise silahlı saldırı: Zanlı etkisiz hale getirildi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 03.10.2024 tarihi saat 17.00 sıralarında Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir ikamet adresine yönelik operasyon düzenlenmiştir.

Düzenlenen operasyon sırasında, ikamet içerisinden silah ile ateş açılmış, açılan ateş sonucu bir polis memuru ağır yaralanmıştır. Yaralı polis memuru tedavi amaçlı hastaneye kaldırılmış, hayati tehlikesi devam etmektedir.

Özel hareket unsurlarınca devam eden operasyonda, ikamet içerisinde bulunan E.E. isimli şahıs ölü ele geçirilmiş, F.İ. ve Ç.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada, hayatını kaybeden E.E. isimli şahsın "Kasten Öldürme" suçu başta olmak üzere 10 adet aranma kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Ele geçirilen şahıslardan,

• Ç.G. isimli şahsın "6136 SKM" suçundan aranması olduğu,

• F.İ. isimli şahsın ise "Dolandırıcılık" suçundan kaydı olduğu belirlenmiştir.

İkamette yapılan aralamalarda ise;

• 1 adet Utaş Marka otomatik tabanca,

• 2 adet 9mm çapında tabanca,

• Çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında tahkikat devam etmektedir."