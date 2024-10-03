Yeni anayasa için düğmeye basılıyor! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş süreci anlattı: Bir yıllık süre içerisinde…

ÖNYARGISIZ OLMALI: En doğrusu parlamentoda en yüksek konsensüse ulaşabilmektir. Bunun için de parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin önyargısız bir şekilde bir araya gelmesi, müzakere etmesi gerekir.

KAPIYI KAPATMADILAR: Geçen yasama dönemi yaptığım görüşmelerde hemen hemen hiçbir parti kapıyı kapatmadı. Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin tamamının ya seçim beyannamelerinde ya parti programlarında yeni anayasadan veya anayasada köklü değişikliklerden bahsediliyor.