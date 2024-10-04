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Giriş Tarihi: 4.10.2024 10:40

Adalet Bakan yardımcılığına Mehmet Yılmaz atandı

Adalet Bakan yardımcılarından Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olmasının ardından onun yerine gelecek isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Mehmet Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı oldu.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Adalet Bakan yardımcılığına Mehmet Yılmaz atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 8 Yargıtay üyesi, 3 Danıştay üyesi geçtiğimiz günlerde atanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz Yargıtay üyesi olurken, onun yerine Adalet Bakan yardımcısı Akın Gürlek atanmıştı.

MEHMET YILMAZ ATANDI

Adalet Bakan yardımcılığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atama yapıldı. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Mehmet Yılmaz Adalet Bakan yardımcısı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görev yapan Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz, bir süre önce Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanmıştı.

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Adalet Bakan yardımcılığına Mehmet Yılmaz atandı
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