Başsavcı Şaban Yılmaz’a veda töreni

Yargıtay'dan 16 üyenin koltuğunun boşalmasının ardından, bu isimlerin yerine yeni üyeler belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ise Yargıtay üyeliğine seçilmişti. Şaban Yılmaz için bugün Çağlayan Adliyesinde veda töreni düzenlendi. Saat 15.00'da düzenlenen törene İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, Başsavcı vekilleri, Ağır Ceza Başkanları, hakimler, savcılar ve adliye personelleri katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, "1 yılı aşkın bir süredir beraber çalıştığımız kıymetli başsavcımızı abimi 2 gün önce yapılan seçimle Yargıtay üyesi olarak uğurlama tören yapıyoruz. Başsavcımızı İstanbul'a gelmeden yaptıklarıyla biliyorduk. Uyumlu bir şekilde abi-kardeş ilişkisi içinde bir çalışma hayatı yaşadık. Kendisine en derin şükranlarımı ve saygılarımı iletiyorum" diye konuştu.

Başsavcı Şaban Yılmaz ise, "Her görevin bir başlangıcı bir de sonu vardır. Bundan tam 4 yıl önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcı olarak atandım. 4 yılın sonunda bugün itibariyle görevimi tamamlamış oldum. Önemli olan bu 4 yılda neler yaptık. İyi şeyler yaptık mı? yapmadık mı? önemli olan bunun değerlendirmesi. İnsan olarak vicdanlı ve merhametli biriyim. İşi yaparken vicdanlı olmaya, merhametli olmaya, herkese eşit olmaya çok dikkat gösterdim. Mağdurun, mazlumun sesi olmaya çalıştım. Haklının hakkını alması için uğraştım" dedi.