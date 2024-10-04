DEM belediyelerinde işçi kıyımı devam ediyor

Diyarbakır DEM Partili Sur İlçe Belediyesi, bir günde 24 işçiyi işten attı. İşçiler arasında, şehit yakınları, gaziler ve engellilerin de olduğu ve bu işçilerin 7 yıldır çalıştıkları öğrenildi. Hizmet İş Sendikası Başkanı Ercan Kahraman, "DEM Partili belediyeler işi gücü bırakmış, millete hizmet etmeyi bırakmış göreve geldiklerinden beri sadece işçi kıyımı yapmakla ve belediyeleri kendi yandaşlarıyla doldurmakla uğraşıyor.Gün geçmiyor ki yeni kıyım haberleri gelmesin. Sur Belediyesi 24 işçiyi hiçbir gerekçe sunmadan işten attı. 24 emekçinin daha evine hüzün düşürdüler. 22. maddeden fesih yapıyorlar, bundan dolayı insanlar işsizlik maaşından da yararlanamıyor" dedi.