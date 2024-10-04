FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay tutuklandı

FETÖ'nün yargıdaki kilit operasyon elemanlarından biri olan hakim Mustafa Karatay, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edildikten sonra hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılmıştı. 8 yıldır saklanan firari Karatay'ın örgüt ile bağlantısını saklandığı evden yürüttüğü belirlendi.

KIYAFETLERİN ARASINA SAKLANMIŞ

Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ'nün önemli isimlerinden olan Karatay'ın saklandığı eve yakın bir komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan uzun süreli takip sonucu ihbar edilen dairede, 8 yıldır kaçak olan ihraç hâkim Karatay'ın yaşadığı kesin olarak tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada MİT ve Ankara Emniyeti'nin ortak operasyonu ile firari Karatay, Yenimahalle'deki evinin odasında, kıyafetlerinin arasına saklanmış halde bulundu. Karatay'ın evindeki aramada bulunan ve FETÖ'nün üst yönetimiyle iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemeye el konulmuş, Karatay'ın Signal uygulaması üzerinden örgüt ile iletişim kurduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Karatay emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Karatay, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Karatay, nöbetçi hakimlik tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.