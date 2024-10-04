Kuzey Metro Hattı’nda çalışmalar start aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek Kuzey Metro Hattı'nda şantiye çalışmalarına başlandı. Günde 300 bin yolcu taşıması planlanan metro hattı için istasyon bölgelerinde sondaj çalışmaları start alırken, güzergah üzerinde etki alanında kalan bölgelerin durum tespitlerine devam ediliyor. Projenin; 1.8 milyar dolar hat yapımı, 400 milyon dolar araç yatırımı olmak üzere toplam 2.2 milyar dolar yatırım bütçesi bulunuyor. Kocaeli'de tek seferde hayata geçirilecek en büyük yatırım olacak Kuzey Metro Hattı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Master Planı'nda da yer alıyor. Birinci etap; Tüpraş- Petkim Kavşağı'ndan başlayıp İzmit Doğu İstasyonu'na kadar devam edecek ve 26,85 km uzunluğunda olacak. Hat üzerinde 18 adet istasyon bulunurken sırası ile Körfez, Derince, İzmit ilçelerinden geçecek. Metro hattının 2028'de işletmeye açılması hedefleniyor.