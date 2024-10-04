Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Iğdır 5. Hudut Komutanlığı'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş, önceki gün askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Şehidin naaşı, askeri uçakla Ağrı'dan Çanakkale Havalimanı'na getirildi. Vali Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan ve yakınları tarafından karşılanan Geniş'in cenazesi memleketi Yenice ilçesine götürüldü. Burada, Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, doğduğu Aşağıkaraaşık Köyü'nde toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in ailesine taziyelerini iletti.