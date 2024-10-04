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Giriş Tarihi: 4.10.2024 11:53

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadleere yer verildi:

Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
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