Tugay’a bürokrat dayanmıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay çok konuşulacak bir görevden almaya daha imza attı. Tugay, mayıs ayı başında ESHOT Genel Müdürü olarak atadığı Turgay Bozoğlu'nun istifasını istedi. Bozoğlu yıllık izne ayrıldı. İstifaya gerekçe olarak kurumsal sorunlardan kaynaklı anlaşmazlık gösterildi. Cemil Tugay'ın ESHOT Genel Müdürlüğü gibi kent içi toplu ulaşımın can damarını oluşturan kurumun genel müdürünü 4 ayda görevden alması skandal olarak nitelendirildi. Tugay, Tunç Soyer döneminde genel sekreterlik görevini üstlenen Barış Karcı'yı da görevden alıp yerine yerel seçimlerde CHP'nin seçim koordinasyon merkezinde yöneticilik yapan Ramazan Tezcan'ı getirmişti.