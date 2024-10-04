WhatsApp’ta ‘Arz-ı Mev’ud’ skandalı: Uçtan uca gözetleme!

HESABI YARIM GÜN BLOKE OLDU



Ekran görüntüsü karşı tarafa ulaşmak üzereyken L.H.'nin hesabı bir anda bloke oldu ve kullanıma kapatıldı. Ekranda çıkan ibarede, "Spam nedeniyle bu hesap artık WhatsApp'ı kullanamaz" denildi. Şikayet bildiriminde bulunan L.H., hesabının bir an önce geri açılmasını istedi. Talep üzerine WhatsApp'tan gönderilen mesajda, "WhatsApp destek ekibi, hizmet koşullarımıza uymayan herhangi bir hareket olup olmadığını kontrol etmek için hesap ve cihaz bilgilerinizi gözden geçirecek" ifadeleri kullanıldı. WhatsApp'ın kişisel hesapları nasıl ve hangi yöntemle inceleyebildiği, bir başka soru işareti olarak kafaları karıştırdı.