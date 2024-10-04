WhatsApp’ta ‘Arz-ı Mev’ud’ skandalı: Uçtan uca gözetleme!

Daha önce Instagram aracılığıyla İsrail aleyhindeki paylaşımlara katı bir sansür politikası uygulayan Meta grubu, bu kez WhatsApp üzerinden yeni bir skandala imza attı. Ankara'da yaşayan ve isminin paylaşılmasını istemeyen L.H., olay anında kendisiyle birlikte aynı evde bulunan kuzenine sözlü olarak Arz-ı Mev'ud'un ne demek olduğunu anlatmaya başladı. Ardından bir televizyon kanalında çıkan ve hayali sınırlar içeren Arz-ı Mev'ud haritasının ekran görüntüsünü WhatsApp üzerinden kendisine attı.
HESABI YARIM GÜN BLOKE OLDU
Ekran görüntüsü karşı tarafa ulaşmak üzereyken L.H.'nin hesabı bir anda bloke oldu ve kullanıma kapatıldı. Ekranda çıkan ibarede, "Spam nedeniyle bu hesap artık WhatsApp'ı kullanamaz" denildi. Şikayet bildiriminde bulunan L.H., hesabının bir an önce geri açılmasını istedi. Talep üzerine WhatsApp'tan gönderilen mesajda, "WhatsApp destek ekibi, hizmet koşullarımıza uymayan herhangi bir hareket olup olmadığını kontrol etmek için hesap ve cihaz bilgilerinizi gözden geçirecek" ifadeleri kullanıldı. WhatsApp'ın kişisel hesapları nasıl ve hangi yöntemle inceleyebildiği, bir başka soru işareti olarak kafaları karıştırdı.
WHATSAPP'TAN ÖZÜR
Yarım gün süren denetimlerin ardından L.H.'nin hesabı yeniden aktif hale getirildi. Platformdan mağdur vatandaşa iletilen son bildirimde, "Hesabınız sistemlerimiz tarafından yanlışlıkla işaretlenmiş. Bu durum için özür dileriz" cümleleri yer aldı. Yaşananlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan L.H., "WhatsApp'ı gün içerisinde çok sık kullanan biri değilim. Politik mesajlar da hiç atmam. Bu durumun neden başıma geldiğini çözemiyorum. Daha önce hiç yaşamadım. Tüm gönderilerimiz filtreden mi geçiyor diye düşündüm" yorumunu yaptı.
"DERHAL KVKK'YA BAŞVURUN"
Skandal gelişmeyi SABAH'a yorumlayan Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Av. Kürşad Ergün, "Ortada ciddi bir kişisel veri ihlali mevcut. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlar derhal Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) başvurmalı. Geçmiş dönemde de Meta'nın İsrail'i eleştiren hesapları bloke ettiğini görmüştük. Anlaşılan o ki, bu grubun İsrail'le perde arkasında bazı anlaşmaları söz konusu. Sosyal medyada İsrail karşıtı bir algının oluşmasına bu yöntemlerle izin verilmiyor. Demek ki yazışmalarımızın hiçbiri güvende değil. Yaşanan durum bireysel mağduriyetin ötesinde, söz konusu platformun mesaj gizliliğine yönelik savunduğu tüm küresel değerleri derinden tahrip eden bir skandal" şeklinde konuştu.