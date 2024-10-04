Yeni araçlar hizmete sunuldu

Eskişehir'de de 88 aracın teslim töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Emniyet ve asayiş hizmetleri gece gündüz demeden, hafta sonu demeden süreklilik arz eden hizmetlerin başında geliyor. Bu yönüyle zaman zaman araçlarımızın motorları hiç kapatılmadan yirmi dört saat esasına göre hizmet verilebilmekte. Ekipler değişiyor ama araçlar hizmete devam ediyor" dedi.

EKİPLER DEĞİŞİYOR, ARAÇLAR DEĞİŞMİYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından bir süre önce 7 bin 204 araç alımı gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla İçişleri Bakanlığı'nca alınan araçlardan 5 bin 1 adedi emniyet teşkilatına, 2 bin 203 araç da jandarma teşkilatına teslim edildi. Bu kapsamda 88 araç da Eskişehir'e gönderildi. 88 araçtan 83'ü Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne, 5'i de İl Jandarma teşkilatına verildi. 88 aracın teslim töreninde konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Emniyet ve asayiş hizmetleri gece gündüz demeden, hafta sonu demeden süreklilik arz eden hizmetlerin başında geliyor. Bu yönüyle zaman zaman araçlarımızın motorları hiç kapatılmadan yirmi dört saat esasına göre hizmet verilebilmekte. Ekipler değişiyor ama araçlar hizmete devam ediyor. Bu yönüyle eskiyen araçların yenilenmesi ve yeni araçlarla daha güçlü hizmet verebilmek anlayışıyla İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye genelinde bir araç alım kampanyası gerçekleştirildi" diye konuştu.

YENİ ANAHTARLARI EMNİYET VE JANDARMAYA TESLİM ETTİ

Eskişehir'de halen jandarma birimlerinde 0-5 yaş arası 50 araç, 6-10 yaş arası 80 araç ve 10 yaş üstü 82 olmak üzere toplamda 212 araç bulunuyor. Yine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 0-5 yaş arası 125 araç, 6-10 yaş arası 230 araç ve 10 yaş üstü 187 olmak üzere 542 araç hizmet veriyor. Yeni gelen 88 araç da İçişleri Bakanlığı'nın öngördüğü ve talimat verdiği şekliyle ağırlıklı olarak trafik hizmetlerinde kullanılacak. Trafik kazalarının azaltılması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması açısından yeni gelen araçlar, Eskişehir'de hizmet vermeye başladı. Yeni gelen araçlar, Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edilmesinden sonra Vali Hüseyin Aksoy, yeni araçların anahtarlarını İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Ünlü'ye teslim etti.