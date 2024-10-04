Yılmaz Tunç, Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Bakan Tunç, ziyareti çerçevesinde Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Azerbaycan'ın merhum lideri Aliyev'in mezarına çiçek bırakan Tunç, saygı duruşunda bulundu. Tunç, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret ederek, anıtlara çelenk bırakıp dua etti.

Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ile bir araya gelen Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliği başta olmak üzere her alanda çok yönlü ve stratejik boyuttaki ilişkilerimizi değerlendirdik. Bakanlıklar olarak 'Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Kardeş ülke Azerbaycan ile iş birliğimizi güçlendirmeye devam edecek, hukuki alandaki çalışmalarımızı ve tecrübelerimizi paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.