Haberler Gündem Haberleri Yılmaz Tunç, Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
Giriş Tarihi: 4.10.2024 13:11

Yılmaz Tunç, Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Resmi ziyarette bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ve Bakü Türk Şehitliğini ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından “Azerbaycan Adalet Bakanı Sayın Farid Ahmedov ile bir araya geldik. Kardeş ülke Azerbaycan ile iş birliğimizi güçlendirmeye devam edecek, hukuki alandaki çalışmalarımızı ve tecrübelerimizi paylaşmayı sürdüreceğiz” notunu paylaştı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Yılmaz Tunç, Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Bakan Tunç, ziyareti çerçevesinde Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Azerbaycan'ın merhum lideri Aliyev'in mezarına çiçek bırakan Tunç, saygı duruşunda bulundu. Tunç, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret ederek, anıtlara çelenk bırakıp dua etti.

Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ile bir araya gelen Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliği başta olmak üzere her alanda çok yönlü ve stratejik boyuttaki ilişkilerimizi değerlendirdik. Bakanlıklar olarak 'Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Kardeş ülke Azerbaycan ile iş birliğimizi güçlendirmeye devam edecek, hukuki alandaki çalışmalarımızı ve tecrübelerimizi paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yılmaz Tunç, Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA