Akın başkan aile şirketini büyütüyor

Balıkesir'de yerel seçimlerin ardından başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Ahmet Akın, henüz başkanlığının ilk ayında, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyi Gökhan Sarı'yı ve CHP İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K.'yı işe almıştı. Çok sayıda CHP'li ismin yakınlarını da işe aldığı iddialarıyla gündeme gelen Ahmet Akın bir skandala daha imza attı. CHP'li Akın'ın, önce öz dayısının oğlu olan Hüseyin Pastal'ı ve geçtiğimiz günlerde ise Hüseyin Pastal'ın eşini belediyede işe aldığı ortaya çıktı. CHP'li Ahmet Akın, öz dayısının oğlu Hüseyin Pastal'ı, kendi makam odasının bulunduğu 6'ncı kata yerleştirerek oda tahsis etti. Akın bununla da yetinmedi. Dayıoğlu Hüseyin Pastal'ın eşini de geçtiğimiz günlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kütüphanede işe aldığı ortaya çıktı.