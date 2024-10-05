Bakan Göktaş, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığında konuştu

Göktaş, AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreciyle eş zamanlı başlayan "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Başakşehir İlçe Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

AK Parti'nin 23 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla Türkiye'nin yarınlarına güzel bir iz bırakmak için yürüdüğünü dile getiren Göktaş, "Teşkilatlar, siyasi partilerin kılcal damarlarıdır. Bir benzeri dahi olmayan teşkilatımız, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademesiyle tüm illerde, ilçelerde, mahallelerde sokak sokak yayılmış, vatandaşla iç içe, gönül gönüle olmuştur." diye konuştu.

İstanbul Teşkilatının ise ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasi hayatında çok özel bir yeri olan İstanbul, bir anlamda bu yapının doğduğu yerdir." dedi.

Göktaş, "Bugün AK Parti, 'Önce insan' diyerek, 'Vatandaşlarımıza hayatlarını kolaylaştıran hizmetler sunmak' demektir. 'Türkiye'nin dört bir yanına yatırım götürmek' demektir. 'İhtiyacı olanlara yardım eli uzatmak' demektir. 'Gönüllere girmek, gönüller yapmak' demektir." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışla bugün AK Parti'nin kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazileriyle toplumun tüm kesimlerine kucak açtığını kaydeden Göktaş, "85 milyon vatandaşımızın refahı ve mutlu yarınları için çalıştık. 23 yıl boyunca 81 ilimizde hiçbir bölgeye ayrım gözetmeksizin herkese hizmet, eser götürdük. İstanbul'a yaklaşık 1 trilyon 649 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu kapsamda aile ve sosyal hizmetler alanında ise 74 milyar 514 milyon liralık yatırım ve destek sağladık." şeklinde konuştu.

Göktaş, Bakanlık olarak biri Başakşehir'de olmak üzere 38 sosyal hizmet merkeziyle İstanbullulara hizmet sunduklarını, 2017'den bugüne "Aile Sosyal Destek Programı" kapsamında 832 meslek elemanıyla toplam 638 bin 172 haneyi ziyaret ettiklerini, bunların 12 bin 895'inin Başakşehir'de bulunduğunu söyledi.

Çocuk evlerinin 19'unun Başakşehir'de bulunduğunu, 221'i Başakşehir'de olmak üzere 33 bine yakın çocuğu ailelerinin yanında desteklediklerini anlatan Göktaş, "Sosyal ve ekonomik destek kapsamında İstanbul'a 2012'den beri 4,76 milyar lira kaynak tahsis ettik. İstanbul'da Bakanlığımıza bağlı 9 kadın konukevimizde şiddet mağduru kadınlarımıza ve beraberindeki çocuklara halihazırda hizmet vermekteyiz. İstanbul Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz ve 38 sosyal hizmet merkezinde oluşturduğumuz şiddetle mücadele irtibat noktamızla kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici hizmetler gerçekleştiriyoruz." dedi.

"2024 YILI OCAK AYINDA 368 BİNE YAKIN HANEMİZ SOSYAL YARDIMLARIMIZDAN FAYDALANDI"

Göktaş, Bakanlığa bağlı 8 yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 347 engelli vatandaşa hizmet sunduklarını dile getirerek, "Yine 10 huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde 1751 büyüğümüze hizmet veriyoruz. İstanbul'da 40 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız var. 2024 yılı Ocak ayında 368 bine yakın hanemiz sosyal yardımlarımızdan faydalandı. Sadece Başakşehir'e 2023 sonu itibarıyla 140 milyon liraya yakın kaynak aktardık. İstanbul genelinde ise 12,43 milyar lira kaynak aktardık." diye konuştu.

Bakanlık olarak 7'den 70'e tüm vatandaşlara hizmet etme gayretiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakanlığımız, devletimizin şefkatli yüzünü, merhametli elini temsil ediyor. İşimiz insanlara hizmet götürmek, insanların sorunlarını giderecek çözümler üretmek. Bunu sizlerle birlikte, kıymetli teşkilat mensuplarımızla el ele vererek, gönül gönüle vererek gerçekleştiriyoruz. İnşallah, hep birlikte başarılarla dolu nice 23 yılı birlikte gerçekleştireceğiz. El birliğiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşacağız. Birlikte çalışıp ülkemizi birlikte geleceğe taşıyacağız."

Bakan Göktaş, konuşmaların ardından Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ile Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki dükkanlara ziyarette bulunarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.