FETÖ’yü ölüm korkusu sardı! Hasta bezi bile çöpe atılmıyor

Gülen, yürüyemediği için tekerlekli sandalyeye muhtaç. Tuvalete bile gitmekten aciz. Bakımında yetişkin bezi kullanılıyor. Bu acizliği zayıflık gibi gördüğünden dolayı psikolojisi de iyice bozulmuş durumda. Kendini hep yıkılmaz gören Gülen etrafındakilere de sürekli agresif tavırlar gösteriyor. FETÖ elebaşı Gülen'e yeni ikametinde bakanlar da durumun farkında.

FETÖ elebaşı Gülen'in bakımında kullanılan hasta bezleri ise örgüt üst yönetimi tarafından hastalığını saklamak için çöpe bile attırılmıyor.