Filistin için Hakan Han Özcan'dan meydanlara davet: "Gelin zulme karşı sesimizi hep birlikte yükseltelim"

AK Parti Ankara'dan yapılan açıklamada yürüyüşün 6 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Kurtuluş Parkı'ndan başlayıp Anadolu meydanında son bulacağı belirtildi.

''GELİN ZULME KARŞI SESİMİZİ HEP BİRLİKTE YÜKSELTELİM''

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yaptığı açıklamada İsrail'i lanetlerken tüm Ankaralı hemşehrilerini Filistin'li mazlumların yanında olmaya davet etti. Özcan açıklamasında, ''Mazlum Filistin halkı, işgalci İsrail'in bombaları altında 365 gündür can çekişiyor. Binlerce masum çocuk, kadın ve yaşlı bu kanlı saldırılarda hayattan koparılıyor. Katil İsrail, gözümüzün önünde bir halkı yok ediyor. Siyonist İsrail, Filistin topraklarında adalet ve insan haklarını ayaklar altına alıp çiğniyor. Filistinlilerin sesini duyurmak, İslam dünyasının mazlum insanların sesini duyurmak, bu soykırıma dur demek, kan ağlayan mazlum kardeşlerimize destek olmak bizim insanlık görevimiz.