Keçiören Belediyesi’nde ilginç tiyatro! CHP’li Başkan Mesut Özarslan kendi imzaladığı zam teklifini reddetti

CHP'YE YAKIN SOSYAL MEDYA HESAPLARI İLE SERVİS EDİLDİ

Mesut Özarslan'ın "Eski fiyat 330 TL, yeni fiyatı 750. Pilates 330'dan 750 TL'ye. Ya biz burada ne artırıyoruz? Sebebi ne? Millet nasıl faydalansın? Zaten millet kıt kanaat geçiniyor. Ben kabul etmiyorum arkadaşlar. Kalsın aynı fiyat. Bu nedir ya? Bırakın vallahi gerek yok. Biraz da halka sübvanse edelim. Reddini teklif ediyorum. Reddilmiştir" ifadeleri editlenerek CHP'ye yakın sosyal medya hesaplarından servis edildi.

''KENDİ TEKLİFİNİ REDDEDİYORSAN, YA BELEDİYEDEN HABERİN YOKTUR YA DA ŞOV YAPIYORSUNDUR''

Özarslan'ın zam teklifini reddettiği anların gündem olmasının ardından AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Keçiören ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Ünal, zam teklifinin belgesini paylaşarak zam teklifini gündeme getirenin de reddedenin de belediye olduğunu söyledi.



Ünal, 'Meclise gelen başkanlık yazıları mevcut müdürlüğün talebiyle ilgili Belediye Başkan Yardımcısı'nın görmesi ve sonrasında belediye başkanına sunulmasıyla gelir. Belediye başkanı olur vermeden başkanlık yazısı meclise inmez. Meclise başkanlık yazısı olarak inen bir evrakın mecliste reddedilmesi veyahut da mecliste başkan tarafından reddedilmesi çok komik. Başlangıçta meclise gelmeden de arkadaşlara bu süre zam yapmıyoruz deyip iş kapatabilirsin ama meclise sen sevk ediyorsan orada da ya nereden çıktı bu diyorsan ya sen Keçiören'deki çalışmaları takip etmiyorsun ya da bir şov amaçlı iş yapıyorsun demektir.