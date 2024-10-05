TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu: Meclis ’İsrail tehdidi’ için toplanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CNN Türk'te konuşan Kurtulmuş şunları söyledi: Soykırım boyutlarını artık aşmış İsrail katliamlarının en büyük insanlık suçlarından biri, insanlık tarihinin en kötü soykırımlarından biri olduğunu tarih yazacaktır. İsrail'in yaptığı etnik temizlik.

Bütün şartların İsrail'in lehine olduğu bir dönemdeyiz. Irak'ın işgaliyle bölge istikrarsızlaştırılmaya başlandı. Bölge coğrafyası paramparça hale getirildi. İradesiz hale getirildi.

Yakın dönemlerde hiç yaşamadığımız kadar uluslararası sistem çözümsüz hale geldi. Guterres istenmeyen adam ilan ediliyor. BM'nin yıkıldığının ilanıdır bu durum.

Netanyahu hükümeti pervasız şekilde devam ediyor. İsrail, kendisinin dışında herkesi yok etmek istiyor. Dünya bunu seyrediyor.

"TÜRKİYE AYAKTA KALAN ÜLKEDİR"

Terör örgütleri üzerinden Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz kimin ne olduğunu hangi adımı niçin attığını çok iyi biliyoruz. Suriye'nin Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır. Türkiye'nin buna uyanık olması lazım. Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak. Hükümet İsrail konusunda Meclis'i bilgilendirecek. Dışişleri ve Savunma Bakanı Salı günü bilgi verecek.



"İSRAİL, ORTADOĞU'DA BİR ATEŞ ÇUKURU AÇTI"

Dün bölgesel tehditlerden bahsederken çok uzakta olan tehditlerden bahsediyorduk. İşte 2 buçukluk mesafede... Yangın artık kapımıza geldi. İsrail Ortadoğu'da bir ateş çukuru açtı ve bütün halkları oraya atmaya çalışıyor. Büyük insanlık cephesi güçlendirilmeli. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılanmaya başlanması, dokunulamayan İsrail'e dokunulmuştur. İsrail dokunulmaz bir ülke değildir. 'İsrail'e dokunulamaz' düşüncesi vardı hayır öyle değil.

ABD'nin bu tavrının bütün dünyanın görmesi lazım. Ne demek 'ölçülü saldırı'. Burada bir akıl tutulması vardır. Hangi ölçülü saldırıdan bahsediyoruz. Geriye İsrail'in bir tek nükleer bomba kullanmadığı kaldı. Önce Filistin devletinin egemenlik haklarını ihlal ediyor, İran'ın Lübnan'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor. Hangi ölçülü saldırıdan bahsediliyor.

TBMM 8 EKİM'DE TOPLANIYOR

TBMM, İsrail tehdidi için 8 Ekim Salı günü toplanacak. Dışişleri ve Savunma Bakanı salı günü bilgi verecek.