Güneydoğu'da başta Diyarbakır olmak üzere PKK tarafından Kobani bahanesiyle Türkiye'nin farklı kentlerinin savaş alanına çevrildiği, 2 polisin şehit olduğu ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim 2014'te yaşanan olayların üzerinden 10 yıl geçti. Diyarbakır'da terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları, dün mezarları başında anıldı. AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen anma programında, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca katledilen Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirlerinde dua edildi. İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, "Yasin Börü bir Kürt genci değil miydi? Yardım dağıtan bu kardeşlerimiz kimler tarafından katledildi? Yine sözde Kürt olan eller bu gençlere kıydı. Bu hain saldırı, sadece bu gençlere değil, insanlığa, vicdanlarımıza ve kardeşliğe karşı yapılmış bir vahşettir" dedi.Yasin Börü'nün babası Fikri Börü, Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, Ahmet Dakak'ın babası Öztekin Dakak da evlatlarına yapılan saldırıyı lanetledi. Mehmet Gökgüz, "6-8 Ekim katliamı, 10 değil, 100 yıl geçse de unutulmaz. Bizim ciğerimizi yaktılar, Bize bu acıyı yaşatanlar hak ettikleri cezaya çarptırıldı" dedi.Diyarbakır'da HDP'nin çağrısı ile 6-7-8 Ekim 2014'te yaşanan, 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerinde Yasin Börü ile arkadaşlarının sığındıkları binadan atılıp öldürülmesi olayından yaralı kurtulan Yusuf Er (27), "6 Ekim denilince akla ilk gelen Yasin Börü ve arkadaşlarının katledilmesidir. 10 yıl geçmesine rağmen o vahşet gözümün önünden gitmiyor. Onlarla beraber yaşadığımız anılar aklıma gelince akşamları rüyama geliyor ve bazen yatamıyorum" dedi. Yaşadığı olayı ömrü boyunca unutamayacağını söyleyen Yusuf Er, "2014'teki 6-7-8 Ekim olaylarında 4 arkadaşımız şehit oldu. Ben de onların yanındaydım ve sağ olarak kurtuldum. Olayın baş aktörleri Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'dır. Bunların almış olduğu cezalar, bizi tatmin etmiyor" diye konuştu. DHA6-8 Ekim olaylarıyla ilgili açılan 18'i tutuklu olmak üzere toplam 108 kişinin yargılandığı davada 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Mayıs 2024, olayların fitilini ateşleyen eski HDP'nin Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 42 yıl, Genel Başkan Yardımcısı Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Sanıkların birçoğu farklı hapis cezalarına çarptırılırken, dosya ardından Yargıtay'a gönderildi.