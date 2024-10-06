Azerbaycan Mahallesi hızla yükseliyor

Asrın deprem felaketinin merkez üssü konumundaki Kahramanmaraş'ta TOKİ tarafından yapılan evler hızla yükseliyor. Bunun yanında depremin ilk anından itibaren tüm ekipleriyle birlikte Türkiye'ye gelerek büyük bir özveri gösteren kardeş Azerbaycan hükümetinin yaptırdığı konutlarda da çalışmalar hız kazandı. Merkez Onikişubat ilçesine bağlı eski adı Hayrullah yeni adı ile Azerbaycan Mahallesi'nde toplam 1110 konut ile 766 ticari birimin inşası sürüyor. Bunların 453 konutu ile 328 ticari birimi Azerbaycan hükümeti tarafından yaptırılıyor. Alandaki çalışmalar 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülüyor. Binalar hızla yükselirken, 20 derslikli ilkokul ve 3 derslikli anaokulunun yer aldığı Haydar Aliyev İlkokulu'nun yapımı tamamlandı. Okul, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.SABAH, Azerbaycan Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında TOKİ İnşaat Uzmanları Emre Uysal ve Hatice Ezgi Reyhanlıoğlu çalışmaları 24 saat esasına göre sürdürdüklerini ifade etti. Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Asadov, Kahramanmaraş ziyaretinde yaptığı açıklamada konutları şubat ayında teslim etmek istediklerini söyledi. Bakan Kurum da, deprem bölgesinde 101 bin 254 konutun teslim edildiğini belirtti.