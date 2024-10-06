Bu çağrıya uymak en önemli görev

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. dönem eğitim ve öğretim yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, 1 Ekim'de düzenlenen Yasama yılı açılışında TBMM Genel Kurulunda DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekilleriyle tokalaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli şunları söyledi:Cumhurbaşkanımız konuşmasının son bölümünde, TBMM'de dayanışmanın, huzurun ve akıllı çalışmanın öngörülecek davetini de sundu. Böyle bir davetten sonra Cumhur İttifakı'nın bileşeni olan MHP'nin Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı'nın ve Türk milletinin cumhurbaşkanı görevini üstlenmiş şahsın çağrısına adım atmak, bana düşen en önemli görev. Eğer bu çağrıya Cumhur İttifakı'nın bileşeni olan MHP adım atmazsa, diğerlerinden bir şeyler beklemek hakkı doğmaz. Buradan başka anlam çıkarmak da doğru değil. DEM Parti Eş Genel Başkanı'na annesinin vefatından dolayı taziye sundum. MHP'yi iyi anlamak lazım.MHP düşmanlığıyla varlıklarını devam ettiren Halk Partisi'ni de aynı zamanda onların televizyonunu da kınıyorum. Akıllarını başlarına alsınlar, huzuru bozmasınlar. Türkiye'nin etrafında ateş çemberi var, ateşe katkı sağlamasınlar. Türkiye'deki bazı olayları sebep gösterip Türk milletinin huzurunu tahrik etmek doğru değil.Her şey zamanında olmalı. Seçimden ziyade Türkiye'nin meselelerini içte ve dışta çözebilecek çabanın içerisinde tüm partilerin beraber hareket etmesinde yarar var.(TBMM'de 8 Ekim'de yapılacak kapalı oturum) TBMM'nin almış olduğu bu karar, çok yerinde. TBMM'de, Türkiye'nin değerli milletvekillerine, ilgili, sorumlu bakanlıkların vereceği bilgiler ışığında bir değerlendirmede bulunmak ve geleceği de ona göre yorumlayacak fırsatı millete sunmak kanaatimce hayırlı olacak.(Sinan Ateş cinayeti davası) Yargının kararına saygı duyarız. Bu dava üzerinden MHP'nin ve Ülkü Ocakları'nın sorgulanması, kötülenmesi ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılması için gayret gösteren bakış açılarını kınıyorum.