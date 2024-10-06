Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı.