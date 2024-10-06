Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüştü
Giriş Tarihi: 6.10.2024 14:30

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye’nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı.

DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı.

Ayrıntılar Geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA