Geldikleri gibi gittiler

İstanbul'un1. Dünya Savaşı sonrası düşman kuvvetleri tarafından işgalinden kurtuluşunun üzerinden 101 yıl geçti. Mondros Mütarekesi'nin ardından İstanbul, 13 Kasım 1918, sonra da 16 Mart 1920'de olmak üzere iki kez işgal edildi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiltere ve Fransa öncülüğündeki itilaf devletlerinin, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nı gerekçe göstererek 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine donanmalarını demirleyerek, Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u işgal ettiler. Hilalin haça karşı üstünlüğünün ezeli ve ebedi sembolü olan İstanbul, 4 yıl 10 ay 23 gün boyunca işgal altında kaldı. 6 Ekim 1923 tarihinde ise esaretten kurtarıldı. İstanbul, Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun İstanbul'a girişiyle yeniden özgürlüğüne kavuştu. Türk ordusu şehre girdiğinde Sultanahmet Camii'nin 6 minaresinin her birinden ayrı bir müezzin ezan ve naat okudu. Haydarpaşa Limanı'na o günün şartlarında büyük bir donanmayla giren ve karaya 3 bin 500 asker çıkaran işgal kuvvetleri, Milli Mücadele'nin zaferle taçlanmasının ardından geldikleri gibi gitti.