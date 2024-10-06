Mehmetçik’ten terör örgütü PKK’ya sınır ötesi operasyon: 12 terörist etkisiz

MSB: Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.