Oruç Reis Gemisi keşif için Somali’ye uğurlandı

Başkan Erdoğan dün Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurlama törenine katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev alacak Oruç Reis Araştırma Gemisi, 11.00'de Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparak geçişine başladı. Dolmabahçe Ofisi önüne saat 14.30'da gelen geminin mürettebatı Erdoğan ve beraberindekiler tarafından selamlandı.Başkan Erdoğan, "Oruç Reis"in kaptanı Yaşar Özkan'la yaptığı telefon görüşmesinde, "Gerek sismik araştırma gerekse sondaj çalışmalarımızla inşallah Somalili kardeşlerimizle çok önemli bir adımı atacağımıza olan inancım tamdır. Sizlere güveniyorum" dedi. Erdoğan'ın "Mogadişu'ya geldiğinizde herhalde bizi ararsınız" demesi üzerine ise Özkan, "Cumhurbaşkanım onurdur" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın, teşekkür ederek "Rabbim yar ve yardımcımız olsun" temennisini iletmesi üzerine Özkan da "Çok teşekkürler Cumhurbaşkanım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah sizlere uzun ve sağlıklı ömürler versin" diye konuştu.