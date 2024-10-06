Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Bosna'daki sel felaketiyle ilgili mesaj: Yardımları bölgeye ulaştırıyoruz!
Giriş Tarihi: 6.10.2024 20:28 Son Güncelleme: 6.10.2024 20:39

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Bosna'daki sel felaketiyle ilgili mesaj: Yardımları bölgeye ulaştırıyoruz!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi. Başkan Erdoğan, "Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan Bosna’daki sel felaketiyle ilgili mesaj: Yardımları bölgeye ulaştırıyoruz!

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketiyle ilgili geçmiş olsun mesajı paylaşarak, "AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve TİKA'mızla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve TİKA'mızla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz.

YARDIMLARI BÖLGEYE ULAŞTIRIYORUZ

18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz.

İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1.050 battaniye, 1.130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen seti, klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikiyle bu zor günlerinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.

Selden etkilenen tüm Bosna-Hersekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Bosna'daki sel felaketiyle ilgili mesaj: Yardımları bölgeye ulaştırıyoruz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA