SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan Bosna’daki sel felaketiyle ilgili mesaj: Yardımları bölgeye ulaştırıyoruz!

YARDIMLARI BÖLGEYE ULAŞTIRIYORUZ

18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz.