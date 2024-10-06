SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan Bosna’daki sel felaketiyle ilgili mesaj: Yardımları bölgeye ulaştırıyoruz!

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketiyle ilgili geçmiş olsun mesajı paylaşarak, "AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve TİKA'mızla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve TİKA'mızla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz.
İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1.050 battaniye, 1.130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen seti, klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikiyle bu zor günlerinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.
Selden etkilenen tüm Bosna-Hersekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.