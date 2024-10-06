Üst düzey FETÖ hükümlüsü Marmaris’te sahte İsviçre kimliğiyle enselendi

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arana ve örgütün İzmir yapılanmasının mütevelli heyetinde yer aldığı şeklinde bilgiler bulunan Şemsettin Coşkun'un, 2 otomobil ile Muğla'ya hareket halinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla KOM Şube Müdürlüğü ile kurulan koordine sonucu FETÖ hükümlüsü Şemsettin Coşkun Marmaris girişinde yakalandı.

Kaçak hükümlünün üzerinden kendi adına düzenlenmiş sahte İsviçre vatandaşı kimliği ele geçirildi. Gözaltına alınan FETÖ üyesi Şemsettin Coşkun'un tüm dijital materyallerine el konuldu. Ayrıca hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldı.

Hükümlünün sahte İsviçre vatandaşı kimliği ile Marmaris üzerinden yurtdışına kaçacağı değerlendirildi. Olayla ilgili olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.