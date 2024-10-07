AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Batı’da hükümetler soykırıma destek çıkıyor!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;

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Gazze'de bütün dünyanın önünde bu tablo izlendi ve engellenemedi. Şehitlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Soykırımcı Netanyahu'nun eylemleri devam ediyor. Batı toplumlarında hükümet ile halklar arasında büyük ayrım var. Hükümetler soykırımcı siyasete destek veriyor.

İSRAİL ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİ DE TEHDİT ETTİ

İspanya gibi Filistin devletini tanıyan yaklaşımlar oldu. İsrail uluslararası ceza mahkemesini de tehdit etti. Guterres'i istenmeyen adam ilan etti. Soykırımcı katiller şebekesi ile karşı karşıyayız.

Bölgede haritaların değişime imza atacağız yaklaşımı idi Netanyahu'nun ilk açıklaması. Netanyahu bütün bölgeye ateşe atmak istiyor dedik.

SİYONİST İŞGALCİLER BM'Yİ DE İŞGAL ETTİ

Siyonist işgalcilik, BM'yi işgal etmiştir. Siyonist işgalcilik, dünyanın birçok yerini işgal etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi siyonist işgalciliğe karşı koyan liderlere karşı yalan kampanyası düzenlenmektedir. Uluslararası medyanın diline baktığınızda bu katliamcı zihniyeti öven bir dilin söz konusu olduğunu görüyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkı var cümlesi, Netanyahu hükümetine daha çok çocuk ve kadın öldürmesi için desteklemiş oluyor.

"LÜBNAN'I İKİNCİ BİR GAZZE HALİNE GETİRMEK İSTİYORLAR"

İsrail Lübnan'ı ikinci bir Gazze haline getirmek istiyor. Başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşlarda ortaya çıkan tablo izlemek üzerinde olmuştur. BM'den çıkması beklenen kararların hiçbiri çıkmamıştır. Çıkan kararların da uygulanmasına İsrail izin vermemiştir. Şimdi İsrail Batı Şeria'da ve Lübnan'da aynı saldırıları gerçekleştirmektedir. Gazze'yi işgale kalkışan Siyonist işgalciler işgal edemediler. BM Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası kurumları işgal etmeye yönelik teşebbüsleri devam ediyor. Netanyahu yargılanıp ceza almazsa katliamlar sürer. İsrail bugün Gazze'de soykırım suçu işliyor ve bunun da eninde sonunda hesabını verecekler ama Gazze'yi işgal edemeyenler Birleşmiş Miletler Genel Kurulu'nu birçok kere işgal ettiler.