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Giriş Tarihi: 7.10.2024 13:52

Başkan Erdoğan'dan Recai Kutan için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 94 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, mesajında "Sayın Recai Kutan siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yâd edilecektir. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Recai Kutan için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 94 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sayın Recai Kutan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Recai Kutan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi'ne ve Millî Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum. Sayın Recai Kutan siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yâd edilecektir. Mekânı cennet olsun.

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Başkan Erdoğan'dan Recai Kutan için taziye mesajı
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