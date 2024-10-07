Filistin’e saldırıların 1.yıldönümünde AK Parti teşkilatlarından ortak tepki

Filistin'e yönelik saldırıların birinci yıl dönümü dolayısıyla AK Parti İl Teşkilatları 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından yapılan açıklamada, Filistin halkının maruz kaldığı saldırılara karşı uluslararası çağrı yapıldı. Kabaktepe, açıklamasında, "Bugün İsrail'in Filistin'e hatta tüm Orta Doğu'ya, tüm insanlığa yönelik bir yıldır şiddetini arttıran bir şekilde başlattığı soykırımın üzerinden bir yıl geçti. Ve yıl dönümü ifadesini kullanmak insana zor da geliyor. Çoğu zaman mutlu ve huzurlu şeyler için kullandığımız bir söylem ama maalesef soykırımın, vahşetin, holokostun bir yılı devirdiği günleri yaşıyoruz. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, Filistinli savunmasız sivil hedeflere doğru yöneldi. 7 Ekim'de yaşanan hadiseleri bunun başlangıcı gibi göstermesi ise İsrail'in bugüne kadarki vurdumduymazlığının yaptığı 42 binin üzerindeki sivil insanı öldürmesinin, 17 bin çocuğu öldürmesinin, 11 bin kadını öldürmesinin, 42 binin üzerindeki insanı şehit etmesinin, üstü örtülecek bir nokta olarak 7 Ekim bahane edilerek üstünün örtülemeyeceğini de tekrar altını çizerek ifade etmek istiyoruz. Zulmün başlangıç noktasını hakikaten 77 yıl kadar geriye götürmek mümkün" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI KURUMLARIN YETERSİZLİĞİNİ, DEVLETLERİN VURDUMDUYMAZLIĞINI GÖRDÜK'

Kabaktepe, zulmün 77 yıldır süregeldiğini vurgulayarak, "Burada şövalelerde birtakım fotoğraflarımız var. Birleşmiş Milletler kürsüsünden Cumhurbaşkanımızın gösterdiği fotoğraf var. Nasıl Filistin'in milyonlarca masum insanın ülkesinden ve vatanından edilerek vatansız bırakıldığını, topraksız bırakıldığını, binlercesinin, on binlercesinin, sadece bu son bir yıldır içerisinde değil, 77 yıl içerisinde de nasıl şehit edildiğini, katledildiğini, hep beraber insanlık olarak maalesef yaşadık ve gördük. Diğer taraftan bu yaşanan hadiseler karşısında uluslararası kurumların yetersizliğini, devletlerin vurdumduymazlığını hatta İsrail'i 17 bin çocuğu öldüren bir katil devleti ve Siyonist devleti, 11 bin kadını katleden katil bir devleti kınayamamalarını; ayrıca savaşı ve katliamı durdur diyememelerini bile insanlık tarihinin 21. yüzyılın 2024 yılında kara bir leke olarak, o devletler, o yöneticiler adına da kaydedeceğini buradan belirtmek istiyorum. Şunu da ifade etmek istiyorum: bugün İsrail soykırımına ses çıkarmayan devletlere ne kadar devlet denir? Bunu bir soru olarak insanlarımızın zihnine bırakmak istiyorum. Bugün İsrail'in öldürdüğü 17 bin çocuğa ses çıkaramayanların gönlü sızlamayan devlet yöneticilerinin ne kadar devlet yöneticisi olduklarını soru işareti olarak zihinlerimize ve fiillerimize, eylemlerimize de ışık tutacağını buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

'İSRAİL'İN BUGÜNKÜ YAPTIKLARI NAZİ ALMANYA'SININ YAPTIKLARINI GEÇMİŞTİR'

İsrail'e Nazi benzetmesi yapan Kabaktepe, "Bugün öldürülen 42 bin masum insana karşı uluslararası kurumların yetersizliğini ses çıkaramayışını ve maalesef bir tedbir alamayışını da dünya insanlığı olarak üzüntüyle izliyoruz. Ve bir kez daha Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykırdığı 'Daha adil bir dünya mümkün', 'Dünya beşten büyüktür' gerçeğinin, uluslararası bu kurumların tavrından sonra, güneşin aydınlatması gibi daha aşikar bir şekilde ortaya çıktığını görüyor, tüm insanlığı, bu kurumlarda temsilen bulunan tüm devletleri, dünya beşten büyük bir ilkesine sarılarak, dünyanın adaleti için, daha adil bir dünya için çalışmaya da davet ediyoruz. İsrail'in bugünkü yaptıkları Nazi Almanya'sının yaptıklarını geçmiştir. Aynı şımarıklık, aynı ırkçılık, aynı vurdumduymazlık, aynı küstahlık, bugün İsrail tarafından da Nazi almaya gibi gerçekleştirilmektedir. O gün Nazi Almanya'sının durdurulmamasının dünyada hem nelere mal olduğunu, insan kaybı olarak da enerji olarak da, ekonomi olarak da, insanlık değerleri olarak da, evrensel insan hakları olarak da nelere mal olduğunu dünya olarak gördük. Buradan sesleniyoruz Nazi Almanya'sının yaptığının daha fazlasını ve daha kötüsünü yapan İsrail'in, dünyayı kan gölüne çevirmesini durdurmak için daha neyi bekliyoruz?" şeklinde konuştu.

'TÜM DEVLETLERİ VE TÜM KURUMLARI BU KONUDA POZİSYON ALMAYA DAVET EDİYORUZ'

Filistin davasına sahip çıkmaya devam edileceğini vurgulayan Kabaktepe, "Daha neyin olması lazım çağrısıyla tüm devletleri ve tüm kurumları bu konuda pozisyon almaya davet ediyoruz. Yani İsrail durdurulmalıdır, Netanyahu yargılanmalıdır. Nazi yöneticileri gibi İsrailli Siyonist yöneticiler mahkemelerde hesap vermelidir ve insanlık adına Orta Doğu'yu da bölgeyi de savaş alanına çevirecek olan bu katliama ve bu Nazi müsveddesi Siyonist yöneticilere bir an evvel dünyanın dur demesi gerektiği kanaatindeyiz. Biz Türkiye olarak bugün değil, dün değil, dünden ötesi günde, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, Filistin davasına her zaman sahip çıktık. Bundan sonra da sahip çıkacağız" diye konuştu.