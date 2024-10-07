Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Müdürü Albut’tan CHP’ye tepki: Usulsüz şekilde devretmemizi istediler

CHP'li belediyelerin adlarının karıştığı skandallara Ankara'da bir yenisi daha eklendi. Gölbaşı Spor Kulübü, CHP Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın gazabına uğradı. Bu yıl Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Gölbaşı Kadın Futbol Takımı gibi 14 ve 18 yaş altı takımları Türkiye finallerine kadar yükselen kulüpte, özellikle Kayserispor, Türkiye Şampiyonası sonrası üç genç oyuncuyu kadrosuna katmak istemişti. CHP'nin siyasi tavrı nedeniyle bu gençlerin geleceği de ipotek altına alındı.Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü Müdürü Musa Albut, belediye ile yaşanılan sürecin yerel seçimlerin hemen ardından patlak verdiğini ifade ederek, bu süreçte Gölbaşılı vatandaşların kulüpten mahrum kalmamaları için istifalarını bile açıkladıklarını anlattı.Albut, "Yerel seçimlerden sonra yeni seçilen belediye başkanı yeni bir ekip getirmek isterse diye biz istifamızı dahi açıkladık. Ancak bizden usulsüz bir şekilde yönetimi devretmemizi istediler. Yönetimi devretmek için yeni gelecek başkan ve yönetimin kimler olacağını sorduğumuzda 'O sizi ilgilendirmez' şeklinde bir cevap aldık. Biz de başkan ve yönetimde yer alacak kişilerin önce delege yapılması gerektiğini belirttik. Yine olumlu bir dönüş olmayınca istifamızı vermedik. Çünkü bünyemizdeki takımların yeni sezona girememesi gibi bir durum vardı, onu kabullenemedik ve göreve devam ettik" dedi.CHP'li Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın önceki dönemde transferler, yol, yemek, konaklama gibi giderler için yapılan borçlara da sahip çıkmadığını anlatan Albut, "Belediye el değiştirdikten sonra bize 'geçen dönem borçlar neden ödenmedi, biz ödemeyiz' denildi. Belediye bu konuda da uzlaşmaya yanaşmadı. Sonrasında tam bu tabirle 'bir şekilde borçlar ödenir, siz yönetimi devredin' diye baskı yapıldı. Biz ise ısrarla aracılar olmadan CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile görüşmek istediğimizi ilettik. Bu talebimizi belediye yetkililerine tam 6 kez ilettik. Hiçbirine olumlu ya da olumsuz dönüş alamayınca biz de sponsor arayışına yöneldik" diye konuştu.Kulübün 1984 yılında kurulduğunu ve bu yıl 40'ıncı yıllarını kutladıklarını anlatan Albut, "40 yıllık bir kulübüz ama daha önce hiçbir dönemde böyle bir sıkıntı yaşanmamıştı. 40 yılda ilk defa böyle bir durumla karşılaştık. Bu tamamen başkanın şahsından ve çevresindekilerden kaynaklı" ifadelerini kullandı.Kulüp bünyesinde kadın-erkek futbol, yine futbol bünyesinde 12, 14, 16 ve 18 yaş grubundaki gençler için altyapı takımları bulunduğunu anlatan Albut, "Gölbaşının altyapısı Ankara'da ciddi anlamda söz sahibidir. Bunun dışında kış ve yaz okullarında birçok spor aktivitelerimiz var. Kulüp bünyesinde ayrıca olimpik sporlardan boks, bilek güreşi, kick boks, tekvando var. Gölbaşı Spor Kulübü'nde 12 yaşından başlayıp 35 yaşına kadar 240 civarı toplamda sadece futbolda sporcumuz var. Özellikle küçük yaş gruplarındaki çocukları en azından duvar diplerinde sigaraya terk etmemek için bu kulüplerin yaşaması çok önemli. Bu çocukların tamamı neredeyse Gölbaşı'nda ikamet ediyor. Bunları defalarca anlattık ama Belediye bize kulaklarını tıkadı" dedi.CHP'li belediyenin kulübün içme suyunu dahi kestiğini anlatan Albut, "Bu belediye bize bardak suyu bile göndermeyi kesti. Bunu ilgili belediye başkan yardımcısına söyledik, başkana da bu sorunu ilettik. 'Suyu biz içmiyoruz neticede bu çocuklar içiyor' dedik. Sahada top oynarlarken de belediye başkan yardımcısına gösterdim, 'suyunu kestiğiniz çocuklar bunlar, benim mi suyumu kestiniz yani' dedim. Ona bile aldırış etmediler. Kulübümüzü sponsorluk ile yaşatmaya kararlıyız" diye konuştu.