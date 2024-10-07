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Giriş Tarihi: 7.10.2024 15:37 Son Güncelleme: 7.10.2024 15:41

MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu...

DHA
MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!
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