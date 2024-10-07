Muğla’da soykırımcı İsrail’e tepki

Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023'te Filistin'in Gazze'ye yönelik saldırıları 1'inci yıldönümünde hala sürüyor. Dünyanın gözü önünde yaşanan katliamda binlerce sivil hayatını kaybetti. Son bilgilere İsrail'in işlediği katliamlarında yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın ve 13 bini erkek olmak üzere 41 bin 870 kişi hayatını kaybederken, 97 bin 166 kişi yaralandı ve sakat kaldı. Türkiye, İsrail'in Filistin'deki katliamlarında çok sert tepki gösteren ülkelerin başında geldi. 60 bin tondan fazla yardımla Gazze'ye en fazla el uzatan ülke Türkiye oldu.

MUĞLALI AKTİVİST ŞEHİT OLMUŞTU

Muğlalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi de Filistin'deki direnişe destek vermek amacıyla katıldığı protestolarda, 6 Eylül'de İsrail askerlerinin saldırısı yüzünden şehit olmuştu. Saldırıların 1'inci yıldönümünde Türkiye genelinde İsrail'in saldırıları protesto edildi. Bu çerçevede Muğla'da İsrail saldırılarına protesto yürüyüşü ve Filistin'deki direnişe destek etkinliği düzenlenecek.