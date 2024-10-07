Ölüm, sürgün ve hapis... Sistematik soykırımın 76 yılı

14 Mayıs 1948 tarihinde bağımsızlığını ilan eden İsrail, o günden bugüne kadar Filistin'e ve bölgeye adeta kan kusturdu. Bir asra dayanan katliamlar zinciri, Siyonistlerin sistematik soykırım sicilini de gözler önüne seriyor. SABAH, sistematik soykırım kan ve gözyaşı dolu tarihini okuyucuları için derledi.





1.4 MİLYON KİŞİ SÜRGÜN EDİLDİ

İsrail 1948 yılında kurulmasının hemen akabinde, Filistinlileri göçe zorladı. Öyle ki Filistin tarihinde bu göç, 'Büyük Felaket' anlamına gelen 'Nekbe' olarak anılageldi. Filistin Merkezi İstatistik Kurumu'nun hazırladığı rapora göre, 1948 yılında tarihi Filistin topraklarındaki 1300 kent ve köyde yaşayan 1,4 milyon Filistinliden yaklaşık bir milyon kişinin yerinden edildiği ifade edildi. Yine rapora göre, İsrail'in o zaman Filistinlilerin 774 kent ve köyünü ele geçirdi., 531 tanesini tamamen yıktı. Geriye kalanları ise işgal ederek kontrolü altına aldı.





14.6 MİLYON FİLİSTİNLİ BAŞKA ÜLKELERDE YAŞIYOR

Büyük felaket döneminde, Filistinlilere karşı 70'den fazla katliam yapıldı. 15 bin savunmasız insanı öldürdü. İsrail böylece, tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'ini işgal etti. 1948'den bu yana ise İsrail'in saldırıları sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 134 bin Filistinlinin öldürüldü.2023 yılı itibariyle, İsrail'in baskısı nedeniyle dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Filistinli sayısı 14.6 milyona ulaştı.





1 MİLYON KİŞİYİ GÖZALTINA ALDILAR

İsrail 1967'den bu yana çeşitli bahanelerde 1 milyon kişiyi gözaltına aldı. Bunların birçoğu İsrail hapishanelerinde insanlık dışı muameleye maruz kaldı. Bazıları sakat olarak çıktı. Bir kısmından hiç haber alınamazken, bir kısmı ise ömür boyu hapse mahkûm edildi. İsrail hapishanelerinde halen9 bin 400 Filistinli mahkûm tutuklu bulunuyor. Hâlihazırda Batı Şeria'da 745 binden fazla Yahudi yerleşimci Filistinlilere ait topraklarda yasa dışı olarak bulunuyor.





AŞAMALI TEHCİR POLİTİKASI

İsrail kurumları kimi zaman "güvenlik" kimi zaman "ruhsat" gibi "yasal prosedürleri" kullanarak aşamalı bir tehcir politikası uyguluyor. .Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.





TOPRAKLARIMIZI BİZDEN ALAMAYACAKLAR

Gazze Belediye Başkanı Yahya Al Sarraj, "İsrail'in hedefi bizi topraklarımızdan sürmek. Fakat başaramayacaklar. Gazze'yi yaşanmaz hale getiriyorlar. Alt yapı bütünüyle tahrip olmuş durumda. Büyük caddelerdeki alt yapıların hedef alınması tehlikenin boyutlarını artırıyor. Kış aylarıyla birlikte taşkın riski ihtimali artıyor. Bölgede katliam gerçekleştiriliyor. Bölgede güvenli nokta yok. Uzun yıllardır süregelen bir baskı var. Topraklarımızı terk etmemizi istiyorlar. Su ve elektrik kaynaklarına ulaşım ciddi problem. Bilinçli ve sistematik olarak hedef oluyoruz. Binaların yüzde 80'i harap oldu. Kullanılamaz vaziyette." dedi.