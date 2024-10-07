Polatların komşu kavgasında karar

İstanbul Çekmeköy'de 2 Haziran 2023 günü lüks konakların bulunduğu sitede ikamet eden Engin ve Dilan Polat çifti, Engin Polat'ın doğum gününü kutladı. Katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle komşusu Metin A. aracını sokak üzerine bıraktı. Bu sırada Polat çiftinin evindeki bir davetlinin bebeği ateşlenince park sorunundan dolayı taraflar adliyelik oldu. Dilan Polat hakkında "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat için ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

KOMŞU KAVGASI DAVASINDA KARAR GÜNÜ

İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına sanıklar ve müştekiler katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti.

AVUKATLAR MAHKEME SALONUNDAYDI

Müşteki avukatları "Taraflar uzlaşmışlardır. Herhangi bir şikayetimiz yoktur. Davanın düşmesini istiyoruz" dedi. Polatların avukatı ise "Dilan Polat'ın müştekiye yönelik üzerine atılı suçları işlediğine dair yeterli delil bulunamamıştır. Mevcut kamera kayıtları, tanık beyanları ortadadır. Sadece müştekilerin beyanlarıyla bir yargılama yapılması yanlıştır. "Şüpheden sanık yararlanır" ilkesi tamamen ihlal edilmiş durumdadır. Mütalaaya karşı itiraz ediyoruz. Sanıkların beraatini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

ENGİN POLAT'A 1 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanıklar Dilan ve Engin Polat hakkında her ne kadar "Hakaret" ve "Basit tıbbi müdahaleyle giderilecek derecede yaralama" suçundan dava açıkmışsa da müşteki tarafın şikayetçi olmaması ve suçların şikayete tabi olması olması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanık Engin Polat'ın "Birden fazla kişiyle tehdit" suçu yönünden de tarafların uzlaşması sonucu davanın düşürülmesine, sanık Dilan Polat'ın ise "Tehdit" suçunun sabit olmadığı kanaatiyle beraatine hükmetti. Ancak sanık Engin Polat "Birden fazla kişiyle gece vakti konut dokunulmazlığı ihlal" suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezanın ertelenmesine ancak Engin Polat'ın 2 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi.