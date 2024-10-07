Son dakika: Recai Kutan hayatını kaybetti

1977 koalisyon hükümeti döneminde de imar ve iskan bakanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 ihtilali sırasında da tutuklanarak dokuz buçuk ay cezaevinde kaldı. Askeri mahkeme tarafından da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat Yargıtay'ın kararı bozması sonrasında beraat etti.

Tahliyesinin ardından 1983 yılında Refah Partisi'ne (RP) katıldı. RP'nin kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne geçti. 2001 senesinde de Saadet Partisi'nin (SP) kuruluş çalışmalarında yer aldı ve genel başkanlık görevini üstlendi...