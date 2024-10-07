TEKNOFEST yine rekor kırdı

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) son gününde çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.Festivalde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlar, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alırken, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Jandarma Çelik Kanatlar, F-16 uçakları, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterileriyle izleyenleri büyüledi.Adana Havalimanı'nda düzenlenen festivalin son gününde TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar katılımcılara seslendi. Ziyaretçi sayısının 1 milyonu aştığını belirten Bayraktar, "TEKNOFEST, bir dönüşüm ve umut hareketidir. Karanlığa karşı sesini yükselten, adaletsizliklere karşı duran, teknolojiyi insanlığın yararına kullanacak olan bizleriz. Bize layık görülen makus talihin, kaderimiz olmadığını dünyaya sizler göstereceksiniz" dedi.Bayraktar, festivalin yolculuğunun süreceğini belirterek, "2025, TEKNOFEST'in çok daha büyük hedeflere yelken açtığı bir yıl olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul'da düzenleyeceğiz. TEKNOFEST devrimini bir adım daha öteye taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu.Kocaeli TÜBİTAK Fen Lisesi öğrenci Elif Berra Demir, fındık zurufunu (yeşil kabuğu) ve deniz yosununu kullanarak çevre dostu ambalaj üretti.Konuşmanın ardından TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde dereceye giren takımlara ödülleri verildi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son gününde değerlendirmede bulundu. Kacır, 50 yarışmanın finallerini ve ödül törenlerini burada tamamladıklarını, TEKNOFEST yarışmaları arasında en başarılı takımlar arasında ilk kez yapılan TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'ni ve 32 ülkenin en başarılı dron şampiyonlarının yarıştığı Drone Cup'ı gerçekleştirdiklerini anlattı. TEKNOFEST'in sadece Türkiye'de değil, dünya ölçeğinde muazzam bir etkinlik olduğuna işaret eden Kacır, her yıl yeni rekorlara milletle birlikte imza attıklarını dile getirdi.Fuara 16 ülkeden katılımcılar gelirken 298'i yerli, 56'sı yabancı olmak üzere 354 buluş alanda sergilendi.Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi'nde okuyan 10 öğrenci, 1 yıllık çalışma sonucu tasarladıkları "GÖKRUH V7" adlı roketle Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) "zorlu görev" kategorisinde birincilik elde etti. 4 metre uzunluğuna sahip roket 52 kilogram ağırlığı ve 4 kilogramlık faydalı yük taşıma kapasitesi ile 4 bin 500 metre irtifaya çıkabiliyor.Ukrayna'nınTürkiye Büyükelçisi Vasly Bodnar da TEKNOFEST Adana'nın ziyaretçileri arasında yer aldı. Eşi Katerina Bodnar ve Başkatip Dmytro Vitenko ile birlikte 4 Ekim'de Adana'ya gelen Bodnar, Savunma ve radar sistemleri başta olmak üzere festival alanını gün boyu gezdi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile de görüşen Bodnar çifti, Haluk Bayraktar'ın doğum gününü kutlayarak, yağlı boya tablo hediye etti.