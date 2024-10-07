Cudi Dağı’nda terör örgütü PKK’ya ağır darbe! 55 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan titiz istihbarat çalışmaları sonucu gerçekleştirildi.
Operasyonlarda Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları Timleri etkin rol oynadı.
55 MAĞARA VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ
SİLAH VE MÜHİMMAT STOKLARI ELE GEÇİRİLDİ
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: "TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını değerlendirerek, terör örgütünün lojistik amaçlı kullandığı inlerin tek tek tespit edilip imha edildiğini belirtti. Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, gece gündüz demeden operasyonlarımıza devam ediyoruz.
Terörle mücadelemiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı. Operasyonun, terör örgütüne ağır bir darbe indirdiği ve bölgedeki güvenlik operasyonlarının hız kesmeden devam edeceği bildirildi.