Terör yuvaları yerle bir edildi: Gara ve Metina’da 6 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek...