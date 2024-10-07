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Giriş Tarihi: 7.10.2024 11:00

Terör yuvaları yerle bir edildi: Gara ve Metina'da 6 terörist etkisiz!

Güvenlik güçleri, terör örgütlerine geçit vermedi. PKK'lı hainlerde kullanıldığı belirlenen terör yuvaları yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina'da tespit edilen 6 terörist Türk Silahlı Kuvvetleri'nde etkisiz hale getirildi.

Terör yuvaları yerle bir edildi: Gara ve Metina’da 6 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek...

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Terör yuvaları yerle bir edildi: Gara ve Metina'da 6 terörist etkisiz!
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