TÜRGEV standı TEKNOFEST’te on binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve toplamda 1 milyon 100 bin ziyaretçinin katıldığı festivalde TÜRGEV'in standı on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

TÜRGEV'in standında ziyaretçiler, Güzel İşler Fabrikası ile Keçe Broş, Gravür ve Ahşap Kese Baskı atölyelerine katıldı ve VR gözlük ile İnteraktif GİF Sergisi'ni deneyimledi.