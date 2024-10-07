Van’da kaybolan üniversite öğrencisinin arama çalışmaları devam ediyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'in bulunması için ekipler tüm imkanlarını kullanarak hem gölde hem de kıyıda arama yapıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazı kullanarak gölün derinliklerinde çalışma yürütüyor.

Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünce gönderilen yandan taramalı sonar cihazıyla da bölge kontrol ediliyor. Kabaiş'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.